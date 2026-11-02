जजों की नियुक्ति संबंधी एमओपी मामले की सुनवाई से अलग हुए जस्टिस नरसिम्हा, क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सोमवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर' (एमओपी) के संशोधित मसौदे को अंतिम रूप देने में हो रही देरी के संबंध में दायर की गई थी। एमओपी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और तबादले की प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज है।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष होनी थी। गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बार-बार पत्राचार के बावजूद संशोधित एमओपी करीब 11 साल से लंबित है।