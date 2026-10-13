जुबीन गर्ग की पत्नी और फैंस का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों को जमानत मिलने पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, डिसपुर। दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने गायक से जुड़े संगीतकारों और सैकड़ों प्रशंसकों के साथ मिलकर सोमवार को सोनापुर के जुबीन क्षेत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गायक की मौत के मामले में जल्द न्याय की मांग की।

गरिमा सैकिया गर्ग ने शांतिपूर्ण और एकजुट प्रदर्शन की अपील की थी और प्रदर्शनकारियों ने दिवंगत गायक के लिए न्याय की अपनी मांग दोहराई। दिवंगत की पत्नी ने क्यों किया प्रदर्शन यह विरोध प्रदर्शन गुवाहटी हाईकोर्ट ने हाल ही में गायिका अमृतप्रभा महंता को जमानत दिए जाने के बाद शुरू हुआ, जिससे मामले की प्रगति को लेकर लोगों की चिंता फिर से बढ़ गई है।

पत्रकारों से बात करते हुए गरिमा ने उन हालात पर सवाल उठाए जिनमें आरोपी को जमानत दी गई थी। उन्होंने अन्य आरोपियों को जमानत मिलने से चल रही कानूनी कार्यवाही पर पड़ने वाले संभावित असर पर भी चिंता जताई। गरिमा ने कहा, 'हम न्याय की मांग कर रहे हैं और हर कोई न्याय चाहता है। हमारा सवाल है कि उन्हें किस आधार पर जमानत दी गई? अगर दूसरे आरोपी भी जेल से बाहर आ जाते हैं, तो इसका मामले पर बुरा असर पड़ सकता है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को लेकर चिंताएं हैं।'

उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों के मामले की सुनवाई के दौरान ही रिहा कर दिया जाता है, तो लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। उन्होंने पूछा, 'जुबीन गर्ग के लाखों-करोड़ों प्रशंसक थे और पूरा असम उनके साथ खड़ा है। अगर इतने गंभीर मामले में साजिश रचने के आरोपी लोगों को रिहा कर दिया जाता है और उन्हें आजादी से घूमने दिया जाता है तो हमारी जान की सुरक्षा का क्या होगा?'