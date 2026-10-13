जुबीन गर्ग की पत्नी और फैंस का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों को जमानत मिलने पर उठाए सवाल
दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने संगीतकारों और प्रशंसकों के साथ सोनापुर में विरोध प्रदर्शन किया। ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, डिसपुर। दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने गायक से जुड़े संगीतकारों और सैकड़ों प्रशंसकों के साथ मिलकर सोमवार को सोनापुर के जुबीन क्षेत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गायक की मौत के मामले में जल्द न्याय की मांग की।
गरिमा सैकिया गर्ग ने शांतिपूर्ण और एकजुट प्रदर्शन की अपील की थी और प्रदर्शनकारियों ने दिवंगत गायक के लिए न्याय की अपनी मांग दोहराई।
दिवंगत की पत्नी ने क्यों किया प्रदर्शन
यह विरोध प्रदर्शन गुवाहटी हाईकोर्ट ने हाल ही में गायिका अमृतप्रभा महंता को जमानत दिए जाने के बाद शुरू हुआ, जिससे मामले की प्रगति को लेकर लोगों की चिंता फिर से बढ़ गई है।
पत्रकारों से बात करते हुए गरिमा ने उन हालात पर सवाल उठाए जिनमें आरोपी को जमानत दी गई थी। उन्होंने अन्य आरोपियों को जमानत मिलने से चल रही कानूनी कार्यवाही पर पड़ने वाले संभावित असर पर भी चिंता जताई।
गरिमा ने कहा, 'हम न्याय की मांग कर रहे हैं और हर कोई न्याय चाहता है। हमारा सवाल है कि उन्हें किस आधार पर जमानत दी गई? अगर दूसरे आरोपी भी जेल से बाहर आ जाते हैं, तो इसका मामले पर बुरा असर पड़ सकता है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को लेकर चिंताएं हैं।'
उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर गंभीर अपराधों के आरोपी लोगों के मामले की सुनवाई के दौरान ही रिहा कर दिया जाता है, तो लोगों की सुरक्षा का क्या होगा।
उन्होंने पूछा, 'जुबीन गर्ग के लाखों-करोड़ों प्रशंसक थे और पूरा असम उनके साथ खड़ा है। अगर इतने गंभीर मामले में साजिश रचने के आरोपी लोगों को रिहा कर दिया जाता है और उन्हें आजादी से घूमने दिया जाता है तो हमारी जान की सुरक्षा का क्या होगा?'
गरिमा ने यह भी सवाल उठाया कि SIT द्वारा मजबूत चार्जशीच दाखिल किए जाने की खबरों के बाद भी आखिर जमानत कैसे दी जा सकती है।
न्यायपालिका पर पूरा भरोसा
दिवंगत सिंगर की पत्नी गरिमा ने कहा कि परिवार और समर्थकों को न्यायपालिका पर भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि कानूनी प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़ेगी।
उन्होंने कहा, 'हमें माननीय अदालतों पर भरोसा है और हम अभी भी अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि न्याय की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़े। वरना पूरे असम में लोग सवाल उठाते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और सिस्टम के खिलाफ खड़े होंगे।' प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष और मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग की और दिवंगत गायक के लिए न्याय की अपनी मांग दोहराई।