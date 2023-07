'लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा', JP Nadda ने चिराग पासवान को लिखी खास चिट्ठी

नई दिल्ली, एजेंसी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां जोरों-शोरों पर हैं। जहां भाजपा के खिलाफ 15 विपक्षी दल एकजुट हुए हैं। वहीं, भाजपा ने भी 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर भाजपा ने दूसरे पार्टियों को पत्र लिखकर आमंत्रित करना शुरू कर दिया है।

BJP National President JP Nadda has written to the National President of Lok Janshakti Party (Ram Vilas) Chirag Paswan inviting him to the July 18 meeting of NDA in Delhi.

