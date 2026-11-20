डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम के जोरहाट में 18 नवंबर को चलाए गए एक सख्त चेकिंग अभियान के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद उस समय ड्यूटी पर मौजूद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर समीम सुल्ताना की तरफ से भारतीय सेना की जिप्सी रोके जाने से बड़ा खड़ा हुआ।

बता दें कि यह कार्रवाई इंटर-स्टेट बस टर्मिनस के पास की गई थी। जानकारी के मुताबिक, यह चेकिंग कजीरंगा में हुए उस भीषण सड़क हादसे के बाद बढ़ाई गई सख्ती का हिस्सा थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसी वजह से इलाके में यातायात नियमों को लेकर जांच तेज की गई थी।

सीट बेल्ट को लेकर थी बात, जुर्माना नहीं लगा विवाद बढ़ने के बाद अधिकारियों ने इस मामले पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि नागरिक लाइसेंस की शर्तों को लेकर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। उनके अनुसार, यह मामला केवल सीट बेल्ट के नियम से जुड़ा था।