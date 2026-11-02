NTA का नया नियम: JEE मेन के लिए आवेदन करने का बदल गया रूल, फॉर्म में न करें ये गलती; लग जाएगा बैन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंजीनियरिंग कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा जेईई मेन के पहले सत्र के लिए किए जा रहे आवेदन के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए) ने छात्रों को सतर्क किया है और कहा कि परीक्षा के एक सत्र में एक से अधिक आवेदन संख्या से परीक्षा देना या फिर उसके प्रयास को अनुचित साधनों का इस्तेमाल माना जाएगा।

जिसमें परिणाम को रोकने सहित उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। एनटीए ने जेईई मेन के लिए आवेदन कर रहे छात्रों के लिए यह एडवाइजरी तब जारी की है, जब परीक्षा में छात्रों की ओर से एक से अधिक आवेदन संख्या के साथ शामिल होने के प्रयास किए जाते है। एनटीए ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आवेदन के दौरान गलती हो गई है तो नया फार्म भरने की जगह उसमें सुधार करने के लिए सुधार विंडो खुलने का इंतजार करें। जो आवेदन करने की अवधि खत्म होने के बाद खोली जाती है। जहां उस समय उसे ठीक कर सकते है।

लेकिन इसके बाद भी नया आवेदन करना चाहते है, तो वह भी कर सकते है, लेकिन इस दौरान उनके सिर्फ उसी आवेदन को अंतिम माना जाएगा, जो अंतिम बार भरा गया होगा व फीस के साथ उसके जमा होने की भी पुष्टि की गई होगी।

हर बार नया आवेदन करने पर एक नई आवेदन संख्या मिलेगी। ऐसे में इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन की फीस न तो वापस होगी और न ही नए आवेदन में समायोजित होगी।