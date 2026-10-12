'अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा', दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल का दर्जा खत्म करने पर CJP ने बोला हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने सोमवार को जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर हटाने के फैसले की आलोचना की और सरकार पर असहमति जताते के अधिकार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।

दीपके ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा। एक्स पर पोस्ट कर दीपके ने कहा, उन्होंने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह से हटा दिया है। हां, अब यह विरोध-प्रदर्शन की जगह नहीं रही, क्योंकि वैसे भी एक डरपोक तानाशाह ने इसे युद्ध का मैदान बना दिया था। अब पूरा देश जंतर-मंतर बनेगा

लोकतांत्रिक आजादी के लिए बताया खतरा एक्स पर एक अन्य पोस्ट में दीपके ने कहा, यह फैसला लोकतांत्रिक आजादी के लिए एक बड़े खतरे को दिखाता है। उन्होंने कहा, आज मोदी ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर डी-नोटिफाई कर दिया। कल, वह लोकतंत्र को ही डी-नोटिफाई कर देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि तानाशाह की समस्या कभी विरोध-प्रदर्शन की जगह नहीं थी। समस्या तो लोगों के विरोध करने के विचार से थी। सौरव दास ने साधा निशाना वहीं सीजेपी नेता सौरव दास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी जंतर-मंतर से क्यों डरते हैं? जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। उन्होंने सवाल किया कि क्या गृह मंत्रालय ने यह फैसला लेने से पहले नागरिकों, संगठनों या दूसरे संबंधित लोगों से सलाह ली थी।

इस कदम को मनमाना बताते हुए दास ने कहा कि इससे विरोध-प्रदर्शन के मौलिक अधिकार को खतरा है। उन्होंने लिखा, जिस तरह वे लोगों के जंतर-मंतर को डी-नोटिफाई कर रहे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री जल्द ही भारत में लोकतंत्र को डी-नोटिफाई कर देंगे। उन्होंने आगे कहा, अब पूरा देश जंतर-मंतर बन रहा है!

वहीं आशुतोष रांका ने नई व्यवस्था पर तंज कसते हुए पूछा, माउंट एवरेस्ट को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह क्यों घोषित नहीं कर देते? जंतर-मंतर को किया गया डी-नोटिफाई दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन की तय जगह के तौर पर डी-नोटिफाई कर दिया और पूर्वी दिल्ली में रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और CBD मैदान को वैकल्पिक जगहों के तौर पर बताया। पुलिस ने कहा कि यह फैसला गृह मंत्रालय की बनाई एक कमेटी की सिफारिशों के बाद लिया गया है, जिसे विरोध-प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगहों की जांच करने का काम सौंपा गया था।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा जारी किए गए एक नोटिस में पुलिस ने कहा कि गृह मंत्रालय ने ऐसी जगहों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, जहां नागरिक विरोध-प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। जंतर-मंतर को लिस्ट से हटाने का फ़ैसला कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर लिया गया।