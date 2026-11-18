डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को चेतावनी दी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेजी से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई देश ऊर्जा, तकनीक, वित्त और व्यापार तक पहुंच का इस्तेमाल भू-राजनीतिक दबाव डालने के लिए कर रहे हैं।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने वाली पांच प्रमुख विशेषताओं का जिक्र किया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, जापान में रायसीना टोक्यो 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि बार-बार आने वाले वैश्विक झटके, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता ने देशों को अपनी निर्भरता पर फिर से विचार करने, सप्लाई चेन में विविधता लाने और लागत व दक्षता के बजाय भरोसेमंद साझेदारियों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर दिया है।

जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लगने वाले बार-बार के झटकों को पहली प्रमुख विशेषता बताया। उन्होंने कहा कि दशकों तक लगातार चलने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया अब कई संकटों - जैसे कोविड-19 महामारी, बड़े संघर्षों, व्यापार में रुकावटों और आर्थिक अस्थिरता के कारण बाधित हो गई है।

जयशंकर ने बताईं पांच प्रमुख विशेषताएं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को झटके: दशकों तक चलने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया अब कोविड-19 महामारी, बड़े संघर्षों, व्यापार में रुकावटों और आर्थिक अस्थिरता जैसे संकटों के कारण बाधित हो गई है, जिससे आपस में जुड़ी व्यवस्था की कमजोरियां उजागर हुई हैं।

संसाधनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल: ऊर्जा, तकनीक, वित्त, बाजार तक पहुंच और महत्वपूर्ण संपत्तियों का इस्तेमाल रणनीतिक हितों को साधने के लिए खुले तौर पर हथियार के रूप में किया जा रहा है। भौतिक और वर्चुअल 'चोकपॉइंट' भी प्रतिस्पर्धा का जरिया बन रहे हैं।

अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति: देश अपने रणनीतिक लाभों को ठोस नतीजों में बदलने के लिए पहले से कहीं अधिक बड़े जोखिम उठाने को तैयार हैं। डी-रिस्किंग और विविधीकरण: बढ़ती अनिश्चितता के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं और लागत व दक्षता के स्थान पर विश्वसनीयता तथा विविधता को चुन रही हैं। भरोसेमंद साझेदारियों का महत्व: इस अनिश्चित माहौल में सरकारें और कंपनियां अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद साझेदारों तथा छोटी सप्लाई चेन को अहमियत दे रही हैं। भारत-जापान संबंध और रोडमैप बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच जयशंकर ने भारत और जापान के बीच गहरे सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने जापान से आग्रह किया कि वह 2014 के बाद से भारत में हुए बुनियादी ढांचे के विकास, बढ़ते घरेलू बाजार और सुधारों को समझे।