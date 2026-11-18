जयशंकर ने डिकोड किया बदलता वर्ल्ड ऑर्डर, पांच विशेषताओं से बताया कैसे बदल रही है वैश्विक व्यवस्था
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चेतावनी दी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेजी से हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे भू-राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को चेतावनी दी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का तेजी से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई देश ऊर्जा, तकनीक, वित्त और व्यापार तक पहुंच का इस्तेमाल भू-राजनीतिक दबाव डालने के लिए कर रहे हैं।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने वाली पांच प्रमुख विशेषताओं का जिक्र किया।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, जापान में रायसीना टोक्यो 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि बार-बार आने वाले वैश्विक झटके, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता ने देशों को अपनी निर्भरता पर फिर से विचार करने, सप्लाई चेन में विविधता लाने और लागत व दक्षता के बजाय भरोसेमंद साझेदारियों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर दिया है।
जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लगने वाले बार-बार के झटकों को पहली प्रमुख विशेषता बताया। उन्होंने कहा कि दशकों तक लगातार चलने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया अब कई संकटों - जैसे कोविड-19 महामारी, बड़े संघर्षों, व्यापार में रुकावटों और आर्थिक अस्थिरता के कारण बाधित हो गई है।
जयशंकर ने बताईं पांच प्रमुख विशेषताएं
अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को झटके: दशकों तक चलने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया अब कोविड-19 महामारी, बड़े संघर्षों, व्यापार में रुकावटों और आर्थिक अस्थिरता जैसे संकटों के कारण बाधित हो गई है, जिससे आपस में जुड़ी व्यवस्था की कमजोरियां उजागर हुई हैं।
संसाधनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल: ऊर्जा, तकनीक, वित्त, बाजार तक पहुंच और महत्वपूर्ण संपत्तियों का इस्तेमाल रणनीतिक हितों को साधने के लिए खुले तौर पर हथियार के रूप में किया जा रहा है। भौतिक और वर्चुअल 'चोकपॉइंट' भी प्रतिस्पर्धा का जरिया बन रहे हैं।
अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति: देश अपने रणनीतिक लाभों को ठोस नतीजों में बदलने के लिए पहले से कहीं अधिक बड़े जोखिम उठाने को तैयार हैं।
डी-रिस्किंग और विविधीकरण: बढ़ती अनिश्चितता के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं और लागत व दक्षता के स्थान पर विश्वसनीयता तथा विविधता को चुन रही हैं।
भरोसेमंद साझेदारियों का महत्व: इस अनिश्चित माहौल में सरकारें और कंपनियां अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद साझेदारों तथा छोटी सप्लाई चेन को अहमियत दे रही हैं।
भारत-जापान संबंध और रोडमैप
बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच जयशंकर ने भारत और जापान के बीच गहरे सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने जापान से आग्रह किया कि वह 2014 के बाद से भारत में हुए बुनियादी ढांचे के विकास, बढ़ते घरेलू बाजार और सुधारों को समझे।
उन्होंने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
यह रेखांकित करते हुए कि दोनों देशों के बीच कभी हितों का टकराव नहीं हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए तकाइची के नेतृत्व में मजबूत रिश्तों की उम्मीद जताई।
उन्होंने कहा कि भारत-जापान संबंधों का विस्तार न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्थिर और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि एक बहुध्रुवीय एशिया और दुनिया के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित होगा।
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