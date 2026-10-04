अगले 5 से 10 सालों में कहां होगा भारत? ग्लोबल ऑर्डर पर विदेश मंत्री जयशंकर का जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत में अगले पांच से दस सालों में ग्लोबल पावर की रैंकिंग में तेजी ऊपर उठने की क्षमता है। उन्होंने इसके लिए आने वाले दशकों में तेज विकास, मददगार डेमोग्राफिक प्रोफाइल और नए आर्थिक मौकों के उभरने का जिक्र किया।

रविवार को दिल्ली में म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में जयशंकर के पूछा गया कि अगले पांच से दस सालों में ग्लोबल ऑर्डर में भारत की स्थिति क्या होगी। उन्होंने कहा कि जिन देशों को अभी मिडिल पावर माना जाता है, जरूरी नहीं कि वे सभी एक ही रास्ते पर चलें। कुछ शक्तियां ज्यादा मिडिल और कुछ अपर मिडिल हैं।

भारत के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि देश के सामने तेज विकास के कई दशक हैं और तर्क दिया कि इसकी डोमोग्राफिक प्रोफाइल उस विकास को बनाए रखने में मदद कर सकती है। ग्लोबल इकनॉमी में नई संभावनाएं उभर रही- जयशंकर जयशंकर ने यह भी तर्क दिया कि भारत को शायद पहले की अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाए गए पारंपरिक औद्योगीकरण के रास्ते पर चलने की जरूरत न पड़े, क्योंकि तेजी से बदलती ग्लोबल इकनॉमी में नई संभावनाएं उभर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया अब कहीं ज्यादा क्रिएटिव है, जहां कई-कई संभावनाएं हैं, इसलिए हमें जरूरी नहीं कि औद्योगीकरण के पुराने रास्ते पर ही चलना पड़े।