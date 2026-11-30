डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के एक साल से भी अधिक समय बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब मध्य दिल्ली के एक निजी फ्लैट में शिफ्ट होने जा रहे हैं।

टीओआई के अनुसार, सरकार की ओर से अभी तक उन्हें आधिकारिक सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, जिसके चलते वे 1 दिसंबर 2026 से इस निजी आवास में रहेंगे।

इंडिया गेट के पास होगा नया पता

धनखड़ की टीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। पोस्ट में कहा गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का निवास स्थान 1 दिसंबर, 2026 से नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित 6, तिलक मार्ग के सागर अपार्टमेंट्स का फ्लैट नंबर 8A होगा।

वे तब तक इसी निजी आवास में रहेंगे, जब तक उन्हें नियमानुसार मिलने वाला आधिकारिक सरकारी आवास आवंटित नहीं हो जाता। पूर्व उपराष्ट्रपतियों को जल्द मिल गए थे बंगले सरकारी आवास के लिए जगदीप धनखड़ का यह लंबा इंतजार उनके पूर्ववर्तियों को मिली सुविधा से बिल्कुल अलग है। उनसे पहले उपराष्ट्रपति रहे एम. वेंकैया नायडू ने अगस्त 2022 में पद छोड़ा था और महज तीन महीने के भीतर ही वे त्यागराज रोड स्थित अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए थे।

इसी तरह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को अगस्त 2017 में कार्यकाल पूरा होने से कुछ महीने पहले ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक बंगला आवंटित कर दिया गया था, जहां वे आज भी रह रहे हैं। इस्तीफे के बाद छतरपुर के फार्महाउस में रह रहे थे गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने अपना कार्यकाल पूरा होने से दो साल से भी अधिक समय पहले, 21 जुलाई, 2025 को स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।