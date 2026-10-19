'गलती कर दी', 2023 के चुनाव आयोग कानून का समर्थन करने पर जगन मोहन रेड्डी ने जताया अफसोस

डिजिटल डेस्क, अमरावती। वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने स्वीकार किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के संशोधन का समर्थन करके उनकी पार्टी ने गलती की थी।

उन्होंने एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की मांग की है। रेड्डी ने कहा कि चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति में सत्ताधारी पक्ष को कोई निर्णायक बढ़त नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग की, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होते थे।

'समर्थन करने का हमें पछतावा' उन्होंने कहा, "पहले वाईएसआरसीपी ने सत्ताधारी पार्टी को नियुक्तियां करने की अनुमति देने वाली इस प्रक्रिया का समर्थन किया था। लेकिन आज हमें वह समर्थन देने पर पछतावा है। हमसे गलती हो गई।" रेड्डी ने आगे कहा, "परीक्षक की नियुक्ति छात्र द्वारा नहीं की जा सकती।" उन्होंने यह भी कहा कि अगर नियुक्ति किसी निष्पक्ष संस्था द्वारा न की जाए तो एक ईमानदार चुनाव आयुक्त को भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।

कानून में 2023 के संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयुक्तों का चयन एक ऐसी समिति द्वारा किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हों। सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश पहले इस चयन प्रक्रिया का हिस्सा थे, उन्हें नए कानून के तहत बनी समिति से बाहर कर दिया गया।