IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास को मिली अग्रिम जमानत, SC ने दिए जांच में सहयोग करने के निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी को असम में अब निष्कासित महिला पार्टी सदस्य के अपमान के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

Supreme Court grants anticipatory bail to National president of Indian Youth Congress Srinivas BV in a case of outraging modesty of the now expelled woman party member in Assam.

Supreme Court asks Srinivas to appear before investigating officer and co-operate in the probe. pic.twitter.com/FAzea2pqwf