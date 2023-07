ISRO ने अंतरिक्ष स्टार्ट-अप स्काईरूट के रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण, लक्षित मानदंडों पर उतरा खरा

बेंगलुरु, पीटीआई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में इसरो प्रणोदन परिसर (आइपीआरसी) में अंतरिक्ष स्टार्ट-अप स्काईरूट के राकेट-इंजन का सफल परीक्षण किया है।

इसरो ने शनिवार को कहा, रमन-II इंजन का शुक्रवार को परीक्षण किया गया। इस इंजन को स्काईरूट ने 820 न्यूटन (समुद्र स्तर) और 1,460 न्यूटन (वैक्यूम) थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए 8.5 बार के नामिनल चैंबर प्रेशर के साथ डिजाइन किया है। यह मोनो मिथाइल हाइड्राजीन और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड को प्रणोदक के रूप में उपयोग करता है। 250 सेकंड की अवधि में किए गए परीक्षण में इंजन का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहा।

ISRO supported the testing of the Raman-II engine developed by @skyrootA at its rocket-engine testing facility at ISRO Propulsion Complex (IPRC), Mahendragiri, demonstrating its commitment to fostering the space ecosystem in India.



