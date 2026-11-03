'इस्लामिक कट्टरपंथियों का धर्मनिरपेक्षता की बात करना', विदेशी मदद वाले बयान पर किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि वे विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने हैं।

राहुल पर तंज कसते हुए, रिजिजू ने उनके इस बयान की तुलना ऐसी स्थितियों से की, जैसे कि इस्लामिक कंट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता की बात करें. अलगाववादी भारतीय झंडा थामें, या अराजकतावादी संविधान दिखाएं।

एक पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी धर्मनिरपेक्षता की बात करें, अलगाववादी भारतीय झंडा थामें और अराजकतावादी संविधान की किताब दिखाएं। जो लोग खुद भारत के दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वे दूसरों पर विदेशी समर्थन लेने का आरोप लगा है, यह खुद का मजाक उड़ाने जैसा है।'

बहस समझदार और परिपक्व लोगों के बीच होती हैं- रिजिजू उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय बहसें समझदार और परिपक्व लोगों के बीच होती हैं। रिजिजू की यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर किए गए हमले के एक दिन बाद आई है। राहुल ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री विदेशी समर्थन की वजह से ही इस पद पर पहुंचे हैं और उसी समर्थन के कारण अभी भी सत्ता में बने हुए हैं।

राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी की वित्तीय व्यवस्था विदेशी ताकतों के नियंत्रण और समर्थन में है, और विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उनका साथ देते हैं। राहुल ने कहा, 'मिस्टर मोदी, इस देश से झूठ बोलना बंद करें।'