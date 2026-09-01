ISI का 'मरकज सुभानअल्लाह' प्लान लीक, PoK में जुट रहे जैश, लश्कर और हिजबुल के खूंखार आतंकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आतंक के आकाओं की बेचैनी एक बार फिर जम्मू-कश्मीर की शांति में खलल डालने की साजिश रच रही है।

भारतीय सुरक्षा बलों के पराक्रम से पिछले साल मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान ध्वस्त हुए बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय 'मरकज सुभानअल्लाह' में गतिविधियां तो फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार आतंकियों की रणनीति और सुरक्षा के तौर-तरीके बदले हुए हैं।

मुख्यालय में इस समय आतंकियों की संख्या बहुत कम रखने और शीर्ष नेतृत्व को वहां जाने से सख्त परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी संभावित भारतीय हमले से सुरक्षित रखा जा सके। ISI का प्लान लीक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ जम्मू-कश्मीर में जैश, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की अगुआई में बड़े पैमाने पर हमला करने की साजिश रच रही है। उसने इन सभी संगठनों के आतंकियों को एक साथ रखा है और वह चाहती है कि ऑपरेशन अलग-अलग करने के बजाय मिलकर किया जाए।

इन सभी आतंकी संगठनों को निर्देश दिया गया है कि वे ट्रेंड आतंकियों को उन ठिकानों पर रखने के बजाय, जो संभावित टारगेट हो सकते हैं, तुरंत गुलाम जम्मू-कश्मीर में बने लॉन्च पैड पर भेज दें। उन्होंने वहां जुटना शुरू भी कर दिया है।

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, आइएसआइ ने इस बार किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए बेहद सतर्क रुख अपनाया है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय हमलों में जैश के कई शीर्ष और प्रशिक्षित आतंकी मारे गए थे, जिससे संगठन को करारा झटका लगा था।

आइएसआइ अच्छी तरह जानती है कि ध्वस्त इमारतों को तो चंद महीनों में दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन युद्ध के लिए तैयार प्रशिक्षित आतंकियों को तैयार करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि बहावलपुर मुख्यालय में इस समय आतंकियों की संख्या बहुत कम रखने और शीर्ष नेतृत्व को वहां जाने से सख्त परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी संभावित भारतीय हमले से सुरक्षित रखा जा सके।

शत्रु देश की नापाक साजिश सिर्फ ढांचे खड़े करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जम्मू-कश्मीर में एक बड़े और खतरनाक हमले की पटकथा लिख रही है। आइएसआइ ने पहली बार जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों के प्रशिक्षित कैडरों को एक साथ लाने की रणनीति बनाई है। इन सभी संगठनों को हिदायत दी गई है कि वे अपने आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर रखने के बजाय तुरंत गुलाम जम्मू-कश्मीर के लॉन्चपैड की तरफ भेज दें।