'क्या इस षड्यंत्र का रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में है?', इरफान अंसारी के बयान पर भड़के नितिन नवीन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने जिस तरह से भारत का हश्र नेपाल और बांग्लादेश से भी बुरा होने की धमकी दी है, उसने मुख्य विपक्षी दल को सवालाें के घेरे में लाने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस के मंत्री के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाने के साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या इस पूरे षड्यंत्र का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है?

पहले भी रेजीम चेंज के बयानों के कारण कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई थी और सिर्फ चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन की सफाई दी गई थी। राहुल गांधी के साथ मार्च करने वाली आइसा की नेहा बोरा ने तो इन आंदोलनों की सीख बंग्लादेश से लेने की बात कही थी।

दरअसल, झारखंड के मंत्री अंसारी ने बयान दिया कि चालीस लाख युवा सड़क पर हैं। उन्हें केवल एक आदेश की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने युवाओं को रोक कर रखा है। उन्होंने दंभ भरे लहजे में कहा- 40 लाख युवा... आप कितनी सेना बुलाएंगे? आप हमारे छात्र-छात्राओं को रोक लेंगे?

कांग्रेस के मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में चेताया कि अगर प्रधानमंत्री सचेत नहीं हुए तो बांग्लादेश से भी बुरा हाल होगा, हमारे देश का नेपाल से भी बुरा हश्र होगा। इस बयान पर भाजपा की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई है।

भाजपा अध्यक्ष ने एक्स पर अंसारी की पोस्ट को साझा करते हुए लिखा- ''''राहुल गांधी जी, झारखंड में आपकी पार्टी के मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करने और भारत को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार है। इस गंभीर बयान पर आपकी चुप्पी आखिर क्या दर्शाती है? क्या यह आपकी मौन सहमति है?''''