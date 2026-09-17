डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। IPS अधिकारी संजुक्ता पराशर को दिल्ली में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के कोबरा सेक्टर हेडक्वार्टर में पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल (IG) के तौर पर नियुक्त किया गया है।

असम-मेघालय कैडर की 2006-बैच की IPS अधिकारी पराशर, 1996-बैच के IPS अधिकारी दानिश राणा की जगह 'कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन' (CoBRA) की IG बनेंगी। CoBRA, पैरामिलिट्री फोर्स की स्पेशल जंगल वॉरफेयर कमांडो यूनिट है।

महिला IPS के हाथ CoBRA की कमान

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, 'यह पहली बार है जब CRPF की दस-बटालियन वाली CoBRA यूनिट की कमान किसी महिला अधिकारी के हाथ में होगी।'

हालांकि, सीआरपीएफ कर्मियों ने बताया कि इस पैरामिलिट्री फोर्सेज में राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू, नॉर्थ ईस्ट और कोबरा सेक्टर की कमान महिला अधिकारी संभाल रही हैं।

उन्हें CRPF चीफ GP सिंह के अंडर काम करने का भी अनुभव है, क्योंकि वे असम के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) रह चुके हैं।

CRPF ने 2008-09 में कई भारतीय राज्यों में वामपंथी उग्रवाद (LWE) और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से निपटने के लिए CoBRA का गठन किया था।

कौन हैं संयुक्ता पराशर?

अक्टूबर 1979 में जन्मीं संयुक्ता पराशर ने अपने कैडर राज्य असम में काम करने के अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) में भी काम किया है।

46 साल की संयुक्ता ने असम में, खासकर राज्य के ऊपरी इलाके में, उग्रवाद-विरोधी कई ऑपरेशन की कमान संभाली थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई असम में पूरी की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गईं।

उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की।

इसके बाद पराशर ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की परीक्षा पास की और इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) में शामिल हो गईं।

फेसबुक पर उनके 76000 से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 24,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्हें 'आयरन लेडी ऑफ असम' के नाम से जाना जाता है।

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