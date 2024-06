न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यदूत बिनया प्रधान ने कहा कि आज हम टाइम्स स्क्वायर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। यहां कई देशों के योग प्रतिभागी हैं और यह पूरे दिन समय चलने वाला है। आज हम लगभग 8,000 से 10,000 प्रतिभागियों की उम्मीद कर रहे हैं जो आज हमारे साथ योग करेंगे। मुझे वास्तव में खुशी है कि इस वर्ष योग दिवस का विषय स्वयं और समाज के लिए योग है। हर कोई जो आज यहां और संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य विभिन्न हिस्सों में भाग ले रहा है।

