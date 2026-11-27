जागरण संवाददाता, प. सिंहभूम्। अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद, नई दिल्ली के मौलाना असगर अली इमाम ने कहा है कि निकाह और शादी-विवाह में फिजूलखर्ची तथा दिखावे पर पैसा खर्च करने के बजाय बच्चों की शिक्षा पर राशि लगानी चाहिए।

समाज को अपनी प्राथमिकताएं बदलकर शिक्षा को सबसे बड़ी पूंजी बनाना होगा। वह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में खड़पोस अंजुमन इस्लामिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सुधार सम्मेलन को गुरुवार को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस विचारधारा से जुड़े उलेमा एक मंच पर जुटे। मौलाना असगर अली ने कहा कि निकाह सादगी से होना चाहिए। उन्होंने सूदखोरी, शराब, नशाखोरी और जुए जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की भी अपील की।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी ने धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा को जरूरी बताया। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आइएएस और आइपीएस बनाने के लिए बेहतर शैक्षणिक माहौल देने की अपील की। साथ ही बेटियों को भी समान अवसर देने पर जोर दिया। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने सामाजिक एकता के लिए कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों और ओडिशा के क्योंझर व मयूरभंज में अंजुमन फलाह मुस्लिमीन के गठन का सुझाव दिया।