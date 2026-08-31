INS निपुण नौसेना के बेड़े में शामिल, समुद्र में कैसे भारत की रक्षा करेगा ये युद्धपोत?

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के क्षितिज पर सोमवार का सूर्य भारतीय नौसेना के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय लेकर आया। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की उपस्थिति में अत्याधुनिक डीप-सी डाइविंग वेसल ‘आइएनएस निपुण’ को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल कर लिया गया।

पिछले साल ‘आइएनएस निस्तार’ के शामिल होने के बाद, यह इस श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है, जो समंदर में भारत की मारक क्षमताओं को नई बुलंदी देता है। INS निपुण की क्या हैं खासियत? यह गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाला युद्धपोत है जो मुश्किल आपरेशन में मदद करेगा। इससे पानी के नीचे सहायता पहुंचाने की क्षमता में अहम बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत कम नौसेनाओं के पास है।

‘फॉर बिनीथ, फ्यू बियांड’ (अथाह गहराई में, कुछ ही हैं जो वहां तक पहुंच सकते हैं) के प्रेरणादायी ध्येय वाक्य के साथ समुद्र की रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण दुनिया में उतरने वाला यह पोत उन चुनिंदा नौसेनाओं की कतार में भारत को लाकर खड़ा करता है, जो जटिल पनडुब्बी बचाव और गहरे समुद्र में गोताखोरी का अनूठा हुनर रखती हैं।

11.4 मीटर लंबे और 10,500 टन क्षमता वाले इस पोत को विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। यह 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प की वह गूंज है, जो हर देशवासी के सीने को गर्व से चौड़ा कर देती है।

‘आइएनएस निपुण’ केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि समुद्र की छाती चीरकर आपदा में फंसे नौसैनिकों के लिए देवदूत बनने वाला एक चलता-फिरता सुरक्षा कवच है। यह पोत 300 मीटर की गहराई तक जाकर कठिन गोताखोरी अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है।