    श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए देश पूरी तरह तैयार, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सर्दियों में इन्फ्लूएंजा से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य नोडल अधिकारियों के ...और पढ़ें

    जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में फैलने वाले इन्फ्लूएंजा को रोकने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मंगलवार को कर्तव्य भवन-1 में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

    बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि देश श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है तथा सभी प्रणालियां वर्तमान में इन्फ्लूएंजा के मामलों की संख्या में असामान्य वृद्धि के कोई संकेत नहीं दिखा रही हैं।

    अधिकारियों को नड्डा ने दिए ये निर्देश

    वर्ष 2014-15 के दौरान मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि को याद करते हुए नड्डा ने वर्तमान स्थिति पर जानकारी मांगी तथा पूछा कि क्या वर्तमान में प्रचलित वायरस के प्रकारों में ऐतिहासिक रुझानों से कोई भिन्नता है। नड्डा ने सभी राज्य नोडल अधिकारियों के साथ इन्फ्लूएंजा की तैयारियों की समीक्षा करने और सभी केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में तैयारियों की समीक्षा अगले एक पखवाड़े के भीतर पूरी कर ली जाए। मंत्री ने सभी राज्यों को एक परामर्श जारी करने की भी सलाह दी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर नियमित रूप से माक ड्रिल आयोजित करने को कहा।

    जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान में सांसदों से किया सहयोग का आह्वान

    वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सांसदों से टीबी मुक्त भारत अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। संसद भवन एनेक्सी (ईपीएचए) सभागार में आयोजित बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि सांसदों के साथ संवादों का उद्देश्य टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाना है। इस सत्र का उद्देश्य क्षय रोग के विरुद्ध लड़ाई में संसदीय समर्थन और जागरूकता बढ़ाना है, जिसमें रोकथाम, शीघ्र निदान, देखभाल और सामुदायिक लामबंदी पर जोर दिया जाएगा। 