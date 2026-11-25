पीटीआई, नई दिल्ली। भारत और अमेरिका की एजेंसियों के संयुक्त अभियान में अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ होने के बाद जांच में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, गिरफ्तार छह भारतीयों में से एक को अमेरिका ने वर्ष 2024 में ड्रग्स से जुड़े मामले में डिपोर्ट किया था। वहीं, कुछ अन्य आरोपित एमबीए और बीटेक जैसी उच्च शैक्षणिक डिग्रियां रखते हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) ने संयुक्त अभियान मानसून थंडर के तहत चार से 13 नवंबर के बीच कई शहरों में छापेमारी कर छह लोगों को गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना निवासी 27 वर्षीय टी मनोज को जनवरी 2024 में अमेरिका से प्रतिबंधित ड्रग्स के कारोबार के मामले में डिपोर्ट किया गया था। उसके पास कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री है और वह अमेरिका में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा था।