चेन्नई आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी निकली अफवाह, टिश्यू पेपर पर लिखा मिला- 'बूम 1.50PM'

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। हैदराबाद से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट के टॉयलेट में टिश्यू पेपर मिला, जिस पर 'बूम 1.50 PM' लिखा था। इससे शुक्रवार को उड़ान के दौरान बम की दहशत फैल गई।

सूचना मिलते ही पायलट ने एयर कंपनी कंट्रोलर (ATC) से संपर्क किया, जिसके बाद 192 यात्रियों को लेकर आ रहे इस विमान की दोपहर करीब एक बजे चेन्नई एयरपोर्ट पर प्राथमिकता के आधार पर लैंडिंग की गई।

जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने इसकी गहन जांच की, जांच में पता चला कि यह धमकी महज एक अफवाह थी।

दरअसल, यह फ्लाइट शुक्रवार दोपहर के आसपास हैदराबाद से रवाना हुई थी, तभी क्रू के एक सदस्य की नजर शौचालय में शीशे पर चिपके उस टिश्यू पेपर पर पड़ी। क्रू सदस्य ने तुरंत पायलट को इस बारे में सूचित किया।