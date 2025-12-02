कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग
Indigo Flight Emergency Landing: कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। धमकी के बाद विमान में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद तत्काल फ्लाइट को मुंबई में उतारा गया। वर्तमान में, विमान की सुरक्षा जांच चल रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की एक फ्लाइट की मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। यह फ्लाइट कुवैत से हैदराबाद आ रही थी। उड़ान के दौरान ही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आनन-फानन में फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया है।
दिल्ली एयरपोर्ट को मिली धमकी
जानकारी के अनुसार, फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। यह ईमेल दिल्ली एयरपोर्ट के आया था। ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट हो गया और इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकाल लैंडिंग करवाई गई।
मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग
FlightRadar24 के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट एयरबस A321-251NX ने रात को 1.56 बजे कुवैत से उड़ान भरी थी। यह फ्लाइट हैदराबाद की तरफ जा रही थी। हालांकि, धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद फ्लाइट को आज सुबह 8:10 बजे मुंबई में ही लैंड किया गया।
पहले भी मिली थी धमकी
इससे पहले 23 नवंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की एक फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यह फ्लाइट बहरीन से हैदराबाद आ रही थी। धमकी मिलने के बाद विमान को मुंबई एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी।
