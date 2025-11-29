टैरिफ वार के बीच भारत-अमेरिका के बीच हुई 7995 करोड़ की डील, इंडियन नेवी की और बढ़ेगी ताकत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया, जिसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। हालांकि, अब भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर गुड न्यूज सामने आई है। भारत ने अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ रुपये की डील साइन की है।

रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ अगले 5 साल की डील की है, जिसके तहत अमेरिका भारतीय नौसेना के 24 MH-60R सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर को तैयार करने से लेकर ऑपरेशनल रखने में मदद करेगा। दोनों देशों ने लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस (LOA) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फैसला 2025 से 2030 तक लागू रहेगा।

समझौते का क्या मिलेगा फायदा? भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह समझौता 'फॉलो ऑन सपोर्ट' है। इसके तहत अमेरिका सीहॉक हेलीकॉप्टर के लिए स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट इक्विपमेंट, पायलटों और स्टाफी की ट्रेनिंग के अलावा तकनीकी मदद मुहैया करवाएगा।

MH-60R सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर की खासियत 24 MH-60R सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका की लॉकहेड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने किया है। यह हेलीकॉप्टर हर मौसम में उड़ने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने 2020 में भारत के साथ किए गए समझौतों के तहत यह हेलीकॉप्टर भारत को दिए थे।