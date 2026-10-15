'GSAT-7C और वरुणास्त्र से बढ़ेगी वायुसेना, नौसेना की ताकत', रक्षा मंत्रालय ने किए 4,106 करोड़ रुपये के 2 बड़े रक्षा समझौते

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सुरक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व मजबूती देने की दिशा में सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक समर्पित 'जीसैट-7सी' संचार उपग्रह और नौसेना के लिए मारक क्षमता वाले भारी 'वरुणास्त्र' टारपीडो के अधिग्रहण हेतु कुल 4,106 करोड़ रुपये के दो महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के विजन को एक नया आयाम देती है, जो देश को रक्षा उपकरणों के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर बना रही है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 'यह स्वदेशी तकनीकी विकास न केवल हमारी सेनाओं की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि देश के घरेलू रक्षा उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा।' इस दिशा में, पहला अनुबंध 2,563 करोड़ रुपये की लागत से बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ भारतीय वायुसेना के लिए 'जीसैट-7सी' संचार उपग्रह हेतु किया गया है। पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और विकसित यह उपग्रह वायुसेना के विभिन्न उपकरणों के लिए अत्यंत सुरक्षित और मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित करेगा, जिससे युद्ध के मैदान में सामरिक प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाएगी।