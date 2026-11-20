डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर में बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें कोयला, लौह अयस्क, बिजली और सीमेंट के उत्पादन में दो अंकों की वृद्धि का बड़ा योगदान रहा। यह नई सीरीज में अब तक की सबसे तेज वृद्धि दर है। पिछले साल अक्टूबर में कोर सेक्टर का उत्पादन 0.8 प्रतिशत बढ़ा था, जबकि सितंबर 2026 में इसमें 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो लौह अयस्क के उत्पादन में 26.4 प्रतिशत, बिजली में 21.6 प्रतिशत, कोयले में 23.1 प्रतिशत और सीमेंट में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, प्राकृतिक गैस (-7.6 प्रतिशत), कच्चे तेल (-4.1 प्रतिशत) और उर्वरक (-12.2 प्रतिशत) के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई।

अप्रैल से अक्टूबर के दौरान कोर सेक्टर की कुल विकास दर छह प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 2.3 प्रतिशत थी। नई सीरीज की शुरुआत जून में हुई थी। इसमें आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 कर दिया गया है और लौह अयस्क को शामिल करके क्षेत्रों की संख्या आठ से बढ़ाकर नौ कर दी गई है।

अक्टूबर में रिफाइनरी उत्पादों और स्टील के उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी होकर क्रमशः 3.4 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत रह गई। आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि अक्टूबर 2026 में कोर सेक्टर के उत्पादन में 10.9 प्रतिशत की तेजी का एक प्रमुख कारण कम आधार भी है, त्योहारों के कैलेंडर में बदलाव से जुड़ा है।