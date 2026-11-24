डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेटे को उज्ज्वल भविष्य की आस में पढ़ने के लिए रूस भेजने वाले एक बेबस पिता की दुनिया तब उजड़ गई, जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर रूसी सेना की वर्दी में तैनात है।

इस मार्मिक मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि भारतीय मूल के इस युवक ने कथित तौर पर स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागकर रूसी पासपोर्ट ले लिया है, जिसके कारण उसकी स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रूसी नागरिक बनने और वहां की सेना में भर्ती होने के कारण रूसी अधिकारियों को उसकी जानकारी गुप्त रखने का अधिकार है। हालांकि, पीठ की संवेदनशील टिप्पणी के बाद मेहता ने मानवीय हस्तक्षेप की संभावनाएं तलाशने का आश्वासन दिया।