UAE तट के पास तेल टैंकर पर हमले के बाद सभी 19 भारतीय नाविकों का सफल रेस्क्यू, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को बताया कि लाइबेरिया के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर एमटी डोमिनिका प्रोस्पेरिटी पर सवार सभी 19 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। इस टैंकर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मीना साकर के तट के पास बुधवार को निशाना बनाया गया था।

सोनोवाल ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 22 सदस्यीय पूरे चालक दल को यूएई तटरक्षक बल ने तेजी से और सुरक्षित निकाल लिया। हमारे सभी 19 भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उनकी सुरक्षा, कल्याण और जरूरी रसद सहायता सुनिश्चित करने के लिए हम जहाज प्रबंधन कंपनी के लगातार संपर्क में हैं।

इससे पहले सोनोवाल ने बताया था कि सऊदी अरब के ध्वज वाले तेल टैंकर एनसीसी फजर पर सवार तीनों भारतीय नाविक और पूरा चालक दल सुरक्षित हैं। बुधवार को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय टैंकर पर संभावित हमला हुआ था।