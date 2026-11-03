ओमान के तट के पास ड्रोन हमले में भारतीय नाविक की मौत, 13 लोगों को बचाया गया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ओमान के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। हमले से समय गंधार नाहिम अजीज नाम का यह नाविक उस भारतीय मालवाहर जहाज पर सवार था। जहाज के 13 क्रू सदस्य हमले में बच गए और उन्हें ओमान के कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यह घटना 2 नवंबर को हुई। उन्होंने कहा कि ओमान के तट के पास से गुजरते समय जहाज पर एक अज्ञात हवाई वस्तु से हमला किया गया। इस जहाज पर 14 भारतीय नाविक सवार थे।

गंधार नाहिम अजीज की मौत उन्होंने कहा कि ओमान के कोस्ट गार्ड ने 13 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे एक नाविक, गुजरात के गंधार नाहिम अजीज की चोटों के कारण दुखद मौत हो गई।

जहाज पर कुल 14 भारतीय नाविक सवार थे 'MSV अल जुसुफी' नाम का यह जहाज गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सलाया का है। यह जहाज UAE के हमरियाह बंदरगाह से सामान लेकर गुजरात के पोरबंदर की ओर जा रहा था, तभी एक विस्फोटक ड्रोन या मिसाइल ने इस पर हमला कर दिया। इस जहाज पर कुल 14 भारतीय नाविक सवार थे।

सरकार और ओमान में भारतीय दूतावास के संपर्क में- सोनेवाल सोनोवाल ने बताया कि केंद्र सरकार और ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं, ताकि बचे हुए 13 लोगों को तुरंत मदद मिल सके और अजीज का शव भारत वापस लाया जा सके।