होर्मुज और फारस की खाड़ी में दो जहाजों को बनाया गया निशाना, हमले में एक भारतीय घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में दो जहाजों को निशाना बनाया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को बताया कि सऊदी अरब और लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाजों पर हमला किया गया, जिन पर नौ भारतीय सवार रहे। इनमें से एक घायल हुआ है।

सऊदी अरब का ध्वज लगे तेल टैंकर को उस समय निशाना बनाया गया, जब वह होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था। इस पर तीन भारतीय सवार थे। जबकि फारस की खाड़ी से गुजरते समय लाइबेरिया के ध्वज वाले वीएलसीसी (कच्चा तेल ले जाने वाले विशाल पोत) 'एमटी फुजैराह एनर्जी' पर एक प्रक्षेपास्त्र से हमला किया गया। इसके चालक दल में छह भारतीय शामिल हैं।

सोनोवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, '11 नवंबर को तीन भारतीय नाविकों को लेकर जा रहा सऊदी अरब के ध्वज वाला तेल टैंकर 'एनसीसी फज्र' होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय संभावित हमले का शिकार हुआ।' उन्होंने बताया कि तीनों भारतीय समेत जहाज का पूरा चालक दल सुरक्षित है।

इससे पहले सोनोवाल ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि 'एमटी फुजैराह एनर्जी' पर दस नवंबर को उस समय हमला किया गया, जब यह अल रुवैस से दुबई जा रहा था। हमले में चालक दल के चार सदस्य घायल हुए, जिनमें एक भारतीय नागरिक शामिल है। भारतीय नागरिक को मामूली चोटें आई हैं। पांच अन्य भारतीयों समेत चालक दल के शेष 18 सदस्य सुरक्षित हैं। स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।