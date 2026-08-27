पानी में खतरनाक बैक्टीरिया से बुनियादी सुविधाओं तक, कैग रिपोर्ट में रेलवे पर बड़ा खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। देश भर में चमचमाते नए स्टेशन, तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेनें, हाई-स्पीड कॉरिडोर और रिकॉर्ड पूंजीगत निवेश इस बदलाव की कहानी बयां करते हैं।

इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि सरकार देश के इस सबसे बड़े परिवहन तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन, हाल ही में संसद में पेश की गई भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने इस चमक-दमक के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई को देश के सामने ला खड़ा किया है।

कैग की रिपोर्ट में दिख रहा बदहाली का मंजर कैग की यह रिपोर्ट बताती है कि भव्य इमारतों और आधुनिक प्रोजेक्ट्स के शोर में यात्रियों की बुनियादी सुविधाएं और स्वच्छता आज भी बदहाल स्थिति में हैं। बता दें कि 12 अगस्त को संसद में पेश की गई कैग की रिपोर्ट (संख्या 31) में गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता की जमीनी हकीकत की जांच की गई।

गौर करने वाली बात यह है कि जांच के बाद ऑडिट के नतीजे चौंकाने वाले रहे, जिसने एक साथ कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठने लगे कि रेलवे के कायाकल्प के अलावा बुनियादी सुविधाएं और स्वच्छता कहां दूर रह गई? आइए हम आपको बताते हैं।

90% स्टेशनों पर क्या-क्या कमियां मिली? जांच किए गए कुल 512 स्टेशनों में से 458 स्टेशनों पर एक या उससे अधिक बुनियादी यात्री सुविधाओं में भारी कमियां पाई गईं। यानी लगभग 10 में से 9 स्टेशन बुनियादी जरूरतों के मामले में फिसड्डी साबित हुए।

पीने के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया 8 स्टेशनों पर वाटर कूलर्स से लिए गए पानी के नमूनों में ई. कोलाई बैक्टीरिया पाया गया। यह खतरनाक बैक्टीरिया पानी में मल और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सीधा संकेत देता है, जो यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ के बराबर है। शौचालय, मूत्रालय, पीने के पानी के बूथ, बैठने की व्यवस्था और प्लेटफॉर्म शेल्टर जैसी बुनियादी चीजें कई स्टेशनों पर या तो गायब थीं या बेहद खराब हालत में थीं।

आधुनिकीकरण बनाम मेंटेनेंस का संकट गौर करने वाली बात यह भी है कि इस रिपोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल यह उठाया है कि क्या रेलवे का परिवर्तन केवल नई संपत्तियां खड़ी करने तक सीमित है, या इसका मकसद यात्रियों के रोजाना सफर को सुरक्षित, स्वच्छ और भरोसेमंद बनाना भी है?

हालांकि ध्यान इस बात ज्यादा देन चाहिए कि वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे का पूंजीगत खर्च 2.93 लाख करोड़ रुपये है, जिसका लगभग 95% हिस्सा केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन से आ रहा है। संकीर्ण ऑपरेटिंग रेशियो के अलग मायने इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98.4% अनुमानित है। इसका मतलब है कि रेलवे जो 100 रुपये कमाता है, उसमें से 98 रुपये से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। ऐसे में वित्तीय मार्जिन बहुत कम है, जिससे रोजाना के मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

रेलवे की प्रतिक्रिया और सुधार की पहल भी ऐसा नहीं है कि रेलवे में इस प्रकार की शिकायत मिलने के बाद मंत्रालय पूरी तरह से सोया हुआ है। कैग रिपोर्ट में पीने के पानी की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने के बाद भारतीय रेलवे ने त्वरित कदम भी उठाए हैं।

इसके तहत रेलवे ने पीने के पानी की टंकियों और फिल्टर्स की सफाई और उन्हें कीटाणुमुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि वे पेयजल बुनियादी ढांचे की व्यापक जांच करें और कमियों को तुरंत दूर करें। इतना ही नहीं अब सुधार केवल एक बार की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टेशन-वार कमियों और उन पर की गई कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

चकाचौंध है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी गौर तलब है कि कैग की यह रिपोर्ट यह बिल्कुल नहीं कहती कि रेलवे का बदलाव झूठा है। पटरियों का विद्युतीकरण, नए स्टेशन और हाई-स्पीड ट्रेनें हकीकत हैं। लेकिन यह रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी है कि आधुनिकीकरण केवल उद्घाटन का इवेंट नहीं, बल्कि निरंतर रखरखाव की प्रक्रिया है।