जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और मजबूत करने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को भारत प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर उसकी भावी रणनीति स्पष्ट नहीं है। इस बीच, भारत हिंद महासागर से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्रीय लामबंदी और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

बुधवार को मालदीव की राजधानी माले में आठवीं कोलंबो सिक्योरिटी कान्क्लेव (सीएससी) में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने कहा कि हिंद महासागर देशों को जोड़ने का माध्यम बने न कि उन्हें बांटने का। उन्होंने कहा कि सीएससी भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति और ‘महासागर’ (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फार सिक्योरिटी एंड ग्रोथ) विजन का संगम है। भारत सीएससी देशों के साथ उभरती गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की सामूहिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। डोभाल ने श्रीलंका, मालदीव और अन्य देशों के साथ सहयोग को और आगे बढ़ाने तथा समूह को सामूहिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम बनाने में भारत के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।

सीएससी के छह सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव, मारीशस, बांग्लादेश और सेशेल्स हैं। समूह समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरता से निपटने, तस्करी तथा सीमा-पार संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के पांच स्तंभों पर काम करता है।

हिंद महासागर के तटीय देशों का प्रमुख क्षेत्रीय संगठन इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आइओआरए) 1997 में स्थापित हुआ था। इसमें 23 सदस्य देश हैं। भारत नवंबर 2025 से 2027 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इस कार्यकाल की थीम ‘इनोवेशन, ओपननेस, रेजिलिएंस एंड एडाप्टेबिलिटी इन द इंडियन ओशन रीजन’ है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, नई दिल्ली में 25-26 नवंबर को आइओआरए की 29वीं सीनियर आफिशियल्स कमेटी (सीएसओ) की बैठक हो रही है और 27 नवंबर को 25वीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स (सीओएम) की बैठक होगी। इसमें कई देशों के विदेश मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं।