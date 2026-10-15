एलन मस्क को टक्कर देगा भारत का ये उद्योगपति, स्टारलिंक से बेहतर मिलेगी इंटरनेट की स्पीड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने बुधवार को कहा कि उनकी सैटेलाइट संचार कंपनी यूटेलसैट वनवेब भारत में सेवाएं शुरू करने की मंजूरी पाने की कतार में एलन मस्क की स्टारलिंक से काफी आगे है।

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनमी फोरम 2026 में मित्तल ने कहा कि वनवेब ने पांच साल पहले आवेदन किया था और उसका जमीनी नेटवर्क पिछले तीन साल से तैयार है। इसके बावजूद कंपनी को वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है।

स्टारलिंक से आगे वनवेब सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उनकी कंपनी को स्टारलिंक से कुछ दिन पहले भी मंजूरी मिल जाए तो उन्हें खुशी होगी। इस बीच, सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि भारत में कारोबार करने वाली हर कंपनी को देश के कानूनों का पालन करना होगा।