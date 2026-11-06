सरकार ने बचाए लोगों के 6500 करोड़ रुपये, लाखों फर्जी मोबाइल नंबर किए बंद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार के डिजिटल सुरक्षा प्रयासों के तहत नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाकर लगभग 6,500 करोड़ रुपये का नुकसान होने से रोका गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों के कारण देश में प्रतिदिन आने वाली स्पैम कॉल्स में 99 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई है। पहले जहां प्रतिदिन लगभग 3.5 करोड़ स्पैम कॉल आती थीं, वहीं सरकार के एंटी-फ्रॉड सिस्टम और दूरसंचार सुरक्षा उपायों के चलते इनमें उल्लेखनीय कमी आई है।

सरकार ने स्पैम कॉल्स पर लगाई लगाम सरकार ने दूरसंचार विभाग की संचार साथी पहल के तहत अब तक करीब 55 से 56 लाख मोबाइल नंबरों को बंद किया है। इस पहल का उद्देश्य फर्जी कॉल, साइबर धोखाधड़ी और दूरसंचार सेवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सुविधा भी लागू की गई है। इसके तहत 4जी और उससे ऊपर के नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को इनकमिंग कॉल के दौरान कॉल करने वाले का नाम दिखाई देगा। इससे मोबाइल उपभोक्ताओं को अनजान और संदिग्ध कॉल की पहचान करने में मदद मिलेगी।