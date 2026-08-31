नेपाल त्रासदी: 788 की मौत, 2500 लापता... पीड़ितों की DNA पहचान के लिए भारतीय फोरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की 19 सदस्यों वाली एक खास फोरेंसिक टीम ने रविवार को काठमांडू में अपना काम शुरू कर दिया। यह टीम नेपाल के अधिकारियों की मदद के लिए अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के पीड़ितों की पहचान करने के मकसद से DNA सैंपल की जांच करेगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, नेपाल में भारत के राजदूत ने फोरेंसिक टीम से मुलाकात की और उन्हें जानकारी दी। इसके बाद टीम ने नेपाल पुलिस की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल के फोरेंसिक विभाग के अपने समकक्षों के साथ तकीनीकी बातचीत की।

इसी दौरान, भारत की खास टनल रेस्क्यू टीम ने चिलिमे और लांगटांग में क्षतिग्रस्त हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट साइटों पर नेपाली सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभियान जारी रखा। खराब मौसम के बावजूद बचाव अभियान जारी खराब मौसम के बावजूद, विदेश मंत्रालय ने बताया कि टनल टीम लांगटांग हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास एक ढांचे में घुसने में कामयाब रही और एक व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। इलाके में खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की कि चीनी पक्ष के स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार, आज 403 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल सीमा पार करके सुरक्षित आ गए हैं। 500 और भारतीय नागरिक चीनी पक्ष में हैं और उनके सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है।

दूसरी ओर, जैसे-जैसे खोज अभियान का दायरा बढ़ रहा है, बाढ़ में लापता लोगों के परेशान परिवार और रिश्तेदार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। एक आधिकारिक अपडेट में, विदेश मंत्रालय ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाए गए भारतीय नागरिकों की सूची जारी की। नेपाल बाढ़ में अब तक 788 लोगों की मौत यह जानकारी तब आई है जब नेपाल पुलिस ने बताया कि नेपाल में भयानक अचानक आई बाढ़ के बाद बरामद शवों की कुल संख्या रविवार दोपहर 3 बजे तक 788 हो गई है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा मौतें चितवन में (264) दर्ज की गई हैं, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट (194), नवलपरासी वेस्ट (120), गोरखा (58), नुवाकोट (52), धाडिंग (50), तनहुन (37) और रसुवा (13) का नंबर आता है। 2500 से ज्यादा लोग लापता नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि दोपहर 1 बजे तक 2,502 लोग लापता हैं और कई प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों द्वारा पहचान की प्रक्रिया पूरी करने तक, देश भर के 21 अस्पतालों में अज्ञात शव रखे जा रहे हैं। NDRRMA के अनुसार, लापता लोगों में से 933 क्षेत्रीय पनबिजली परियोजनाओं के कर्मचारी हैं, 592 विदेशी नागरिक हैं, और 127 नेपाली नागरिक हैं जो विदेशी समूहों के साथ यात्रा कर रहे थे।

लापता लोगों की सूची में नेपाल पुलिस, नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल, सीमा शुल्क कार्यालय और आव्रजन कार्यालय के कर्मचारी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि 239 घायल लोगों का इलाज चल रहा है या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में तैनात छह सर्जिकल मेडिकल टीमों ने इसमें मदद की है।

20,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती लगभग 20,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, और जमीनी बलों ने कुल 8,730 लोगों को बचाया है। एयर क्रू ने 363 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी हैं, जिनसे 3,081 लोगों (जिनमें 236 विदेशी शामिल हैं) को एयरलिफ्ट किया गया और हाल के दिनों में बाढ़ प्रभावित पनबिजली सुरंग से सीधे 279 लोगों को बचाया गया।