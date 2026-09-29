चीन के एयरस्पेस से होकर गुजरेंगे भारतीय विमान, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद है। दो हफ्ते पहले पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर लगी पाबंदियों को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया था। इसके कारण पश्चिमी देशों की उड़ानों में अधिक समय और खर्च लग रहा है।

इसे कम करने की भारत लगातार कोशिश कर रहा। इसी संदर्भ में भारत, चीन के साथ शिनजियांग इलाके में उसके हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर बातचीत कर रहा है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंगलवार को दी।

उन्होंने कहा, "दोनों देशों के बीच चीन में होटन रूट पर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय इस मामले पर चीन के साथ बातचीत कर रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम दूसरे विकल्पों की कोशिश कर रहे हैं।" यह कदम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।