इंडियन आर्मी के पास होगी अमेरिका की घातक 'जैवलिन' मिसाइल, अकेला सैनिक ही पूरा टैंक कर देगा तबाह

संजय मिश्र, नई दिल्ली। अपनी सीमाओं के अग्रिम मोर्चे पर सेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम-जैवलिन की खरीद करेगा। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने इस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए भारत से प्रारंभिक समझौता होने की घोषणा की।

यद्यपि रक्षा मंत्रालय की ओर से सौदे के संदर्भ में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है मगर अमेरिकी खुलासे से स्पष्ट है कि भारत करीब 100 एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जैवलीन की खरीद करेगा। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी के अनुसार मिडियम रेंज की इस हल्के पोर्टेबल खरीद आपूर्ति सौदे की कुल लागत 45.7 मिलियन डॉलर होगी और इसे संयुक्त सहयोग के तहत इसका भारत में उत्पादन करने का विकल्प भी खुला है। भारत अमेरिका से जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलें खरीदेगा अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इस एंटी टैंक मिसाइल खरीद सौदै का खुलासा करते हुए कहा 'हम पुष्टि कर सकते हैं कि भारत ने जैवलिन सिस्टम के लिए 'लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।'

दूतावास ने अमेरिकी सरकार के नवंबर 2025 के कांग्रेसनल अधिसूचना में जैवलिन सौदे के बारे में जारी ब्यौरे का अनुमोदन भी किया।वहीं भारत स्थित अमेरिकी राजदूत सरर्जियो गोर ने इसे बड़ी खबर बताते हुए कहा 'भारत युद्ध में परखा हुआ जैवलिन एंटी-टैंक सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है।

जैसा कि अमेरिकी रक्षा-युद्ध मंत्री पेट हेगसेथ ने मई 2026 के शांगरी-ला डायलॉग में कहा था कि यह अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों में एक बड़ा कदम है और इससे संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं के रास्ते खुलते हैं। जैवलिन समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन की गहराई को दिखाता है। हमारे रक्षा उद्योगों के लिए साथ मिलकर काम करने के नए अवसर पैदा करता है। हम भविष्य में सहयोग की अपार संभावनाएं देखते हैं जो दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करेंगी।'

संयुक्त उत्पादन का विकल्प, रक्षा संबंध होंगे मजबूत अमेरिका में जैवलिन सिस्टम का उत्पादन जैवलिन ज्वाइंट वेंचर द्वारा किया जाता है जो आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन के बीच एक साझेदारी है। अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जैवलिन एक उन्नत मध्यम-रेंज वाली 'फायर-एंड-फॉरगेट' (दागो और भूल जाओ) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है। अमेरिका के कई सहयोगी देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं।