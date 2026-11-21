एएनआई, नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध रखने की इच्छा दोहराई है। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल पर कहा कि पड़ोसी देश के साथ संबंधों को लेकर भारत का रुख नहीं बदला है।

उनसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की देश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी के बारे में पूछा गया था।

जायसवाल ने कहा, 'हमारा रुख लगातार यही रहा है कि भारत, बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी संबंध चाहता है। ये संबंध दोनों देशों के साझा इतिहास और लोगों के साझा सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित हैं। बांग्लादेश के आंतरिक घटनाक्रम पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है।'