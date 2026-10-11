सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हुए हमलों पर भड़का विदेश मंत्रालय, कहा- यह स्वीकार्य नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए सिलसिलेवार हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। इन हमलों में 12 लोगों की जान चली गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत पिछले कुछ दिनों में रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमलों, विशेष रूप से 10 अक्टूबर के कायराना हमले की कड़ी निंदा करता है। मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और स्पष्ट किया कि आम नागरिक ठिकानों पर ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता के समर्थन में एकजुटता जताई और क्षेत्र में जल्द शांति व सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद व्यक्त की।

अमेरिका ने भी की हमलों की निंदा अमेरिका ने भी सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हुए इन हमलों की निंदा की है। यह पूछे जाने पर कि क्या वाशिंगटन हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही निर्णय लेंगे। उन्होंने स्थिति पर नजर रखने की बात कहते हुए इस हमले को बेहद भयावह बताया।

किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बीते एक हफ्ते में कई बार निशाना बनाया गया है। यह हमले यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के बड़े सैन्य अभियान के बाद शुरू हुए। सऊदी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, इससे पहले 6 और 7 अक्टूबर को रियाद और आभा एयरपोर्ट पर हुए हमलों में 3 लोगों की मौत हुई थी और 36 घायल हुए थे। क्या है ताजा अपडेट? ताजा हमले के बाद सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर दर्जनों एंबुलेंस राहत कार्य में जुटी रहीं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइंस से फ्लाइट का स्टेटस जांचने की सलाह दी।