रियाद एयरपोर्ट पर जोरदार धमाका, यात्रियों को निकाला गया; फ्लाइट रद

डिजिटल डेस्क, रियाद। सऊदी अरब के रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद एक दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस को एयरपोर्ट की ओर तेजी से जाते देखा गया और यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया।

शनिवार को यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यमन में ईरान-समर्थित हूथी विद्रोही सऊदी अरब पर मिसाइल हमले बढ़ा रहे हैं। इस हफ्ते एयरपोर्ट पर पहले भी दो बार हमले हो चुके हैं, जिनके चार लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए और एक विमान को भारी नुकसान पहुंचा।

सऊदी सरकार के मीडिया ऑफिस और सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस घटना पर टिप्पणी के अनुभव का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। रियाद जाने वाली सभी उड़ानें दूसरी जगह भेजी या रद कर दी गईं फ्लाइट ट्रैकिंग साइट 'फ्लाइटराडार24' के अनुसार, रियाद जाने वाली सभी उड़ानें या तो दूसरी जगह भेज दी गईं या रद कर दी गईं; एक समय तो एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ एक हेलिकॉप्टर ही मंडरा रहा था।

एयरपोर्ट जाने से पहले यात्रियों को फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह एयरपोर्ट ने यात्रियों से कहा कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें और अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। एतिहाद एयरवेज और कतर एयरवेज ने अपने-अपने हब और रियाद के बीच कई उड़ानें रद कर दीं, कुछ उड़ानें सोमवार तक के लिए रद की गई हैं।