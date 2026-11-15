'भारत को खुद बनानी होगी सेमीकंडक्टर मशीनरी', अश्विनी वैष्णव बोले- रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को होगा सीधा लाभ

पीटीआई, बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए आवश्यक उन्नत मशीनरी और उच्च-सटीकता (हाई-प्रिसिजन) वाले उपकरण खुद ही बनाने होंगे।

केंद्र इस क्षेत्र के लिए मजबूत घरेलू तंत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित इथीरियल मशीन्स की यूनिट के दौरे के दौरान यह बात कही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देश में इन क्षमताओं को विकसित करने से विनिर्माण तंत्र मजबूत होगा और आयात पर निर्भरता घटेगी।