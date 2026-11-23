अर्पिता मुखर्जी। भारत में कंपनियों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। 4 अक्टूबर, 2026 तक कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के पास 20 लाख से अधिक सक्रिय कंपनियां पंजीकृत हैं।

इसके बावजूद, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, कपड़ा और परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण, खुदरा व्यापार और निर्माण जैसे कई क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र का दबदबा कारपोरेट क्षेत्र से कहीं अधिक है। हालांकि सरकार ने टैक्स कम करने और व्यापार को आसान बनाने जैसी नीतियों से कंपनियों की मदद की है, लेकिन अधिक श्रम वाले क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र ही तेजी से बढ़ रहा है।

दूसरी ओर, नई तकनीक के कारण कई नौकरियां खत्म भी हो रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, 2024 में कंपनियों का मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इसके मुकाबले नई नौकरियों और वेतन में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, रोजगार के बिना हो रहे इस विकास के लिए केवल कंपनियों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

विभिन्न सरकारी योजनाएं भी अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने और निर्यात बाजारों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण देने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई हैं। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में नियमों के तालमेल से जुड़े कई हिस्सों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

विदेशी बाजारों की मांग और कौशल की कमी पर नजर रखने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। कपड़ा, आयुष या खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख मंत्रालयों ने भी यह आकलन नहीं किया है कि अर्थव्यवस्था में उनके क्षेत्र का कितना योगदान है और विकसित भारत लक्ष्य को पाने के लिए कारपोरेट क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए।

भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाला निवेश दुनिया में सबसे कम है, और भारतीय कंपनियों को इस दिशा में काफी सुधार करने की जरूरत है। निर्यात बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ने के लिए कंपनियों को विशेषज्ञों और थिंक-टैंक के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

ब्राजील और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कंपनियां यूरोपीय संघ जैसे बाजारों के नए नियमों को समझने के लिए अपनी सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसी तरह, अमेरिका की व्यापार एजेंसी यूएसटीआर की वार्षिक रिपोर्ट में वहां की कंपनियां सरकार को विदेशी बाजारों में आने वाली व्यापारिक बाधाओं की जानकारी देती हैं ताकि उन्हें दूर किया जा सके।

भारतीय कंपनियों को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। इसके अलावा, भारत में मध्यम आकार की कंपनियों की भारी कमी है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकती हैं और वैश्विक स्तर पर जा सकती हैं। छोटे व्यवसायों को मध्यम स्तर तक बढ़ने में आने वाली बाधाओं को दूर करना बेहद जरूरी है।