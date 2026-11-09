'रिफाइनरी लगाओ और क्रूड ऑयल ले जाओ'; गुयाना का भारत को बड़ा ऑफर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। दक्षिण अमेरिका का छोटा लेकिन तेजी से उभरता तेल उत्पादक देश गुयाना भारत के लिए नए और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में सामने आ रहा है।

वैश्विक अनिश्चितता से ज्यादा से ज्यादा देशों से ऊर्जा खरीद कर रहे भारत गुयाना के साथ दीर्घावधि ऊर्जा समझौता पर बात कर रहा है। इसको लेकर हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर की गुयाना यात्रा में विस्तार से बात हुई है।⁠

गुयाना के पास करीब 12 अरब बैरल के कच्चे तेल के भंडार हैं और इनकी गुणवत्ता भी काफी उच्च स्तर की हैं। भारत की योजना है कि रोजाना 10 लाख बैरल क्रूड आयल की आपूर्ति गुयाना से की जाए, जो भारत की रोजाना की जरूरत का 20 प्रतिशत के करीब होगा।

गुयाना चाहता है कि भारत उसे रिफाइनरी लगाने में मदद करे और इसके बदले वह दीर्घकालिक क्रूड आपूर्ति करने को तैयार है। जयशंकर की हालिया बातचीत में ऊर्जा सहयोग के साथ-साथ रिफाइनरी साझेदारी और नया ऊर्जा गलियारा बनाने पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्ष संयुक्त रिफाइनरी स्थापित करने और गुयाना को अटलांटिक महासागर में समुद्री ईंधन भंडारण (बंकरिंग) हब बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।

भारत की विशाल रिफाइनिंग क्षमता और गुयाना के बढ़ते उत्पादन को जोड़कर तैयार उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने की बात चल रही है। भारत पहले ही गुयाना से कुछ खेप खरीद चुका है और अब बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक अनुबंध की तैयारी है।⁠ अपनी विशाल ऊर्जा जरूरत के लिए दुनिया भर के देशों से बात कर रहे भारत की नजर गुयाना पर काफी पहले से है।

पीएम नरेन्द्र मोदी की 2024 की गुयाना यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं और ऊर्जा क्षेत्र इस साझेदारी का केंद्र बन रहा है। गुयाना जैसे नए स्रोतों से भारत न सिर्फ आपूर्ति विविधता बढ़ा रहा है, बल्कि लंबे समुद्री मार्गों पर निर्भरता घटाकर ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहा है। हाल के महीनों में भारतीय रिफाइनरियों ने वेनेजुएला से भी ज्यादा तेल की खरीद शुरू की है।

दरअसल, मौजूदा समय में रूस या पश्चिम एशिया से तेल भारत लाना ज्यादा मुश्किल है जबकि दक्षिण अमेरिका से भारत तक का समुद्री मार्ग काफी शांत है। भारत पहले सिर्फ 21 देशों से क्रूड लेता था, अब 45-46 देशों से लेता है। पश्चिम एशिया में तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे मार्गों पर जोखिम बढ़ने के बाद भारत ने स्रोत और रास्तों दोनों का विस्तार किया।