हरियाली घटने से तपने लगा देश, 25 सालों में 5.6 प्रतिशत सिकुड़ा ग्रीन कवर; क्लाइमेट ट्रेंड्स का चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली स्थित जलवायु अनुसंधान संगठन क्लाइमेट ट्रेंड्स के अध्ययन में सामने आया कि 2001 से 2025 के बीच भारत में ग्रीन कवर (हरियाली वाले क्षेत्र) में कमी आई है, जबकि नान-ग्रीन (बिना हरियाली वाले) क्षेत्रों में 5.6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। इस बदलाव ने पूरे देश में गर्मियों के तापमान को बढ़ाने में योगदान दिया है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा सोमवार को जारी विश्लेषण में कहा गया है, 'इन दोनों तरह के क्षेत्रों (2001 से 2025 के बीच) में गर्मियों के औसत तापमान के बीच लगभग एक से 2.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा गया। यह दर्शाता है कि जमीन की सतह के तापमान को नियंत्रित करने में पेड़-पौधों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।'

भारत में हरियाली 5.6% कम हुई अध्ययन के अनुसार, भारत में हरियाली वाला क्षेत्र 2001 में लगभग 36.95 प्रतिशत था, जो 2025 में घटकर 31.35 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि के दौरान, 'बिना हरियाली वाला जमीन का हिस्सा 63.05 प्रतिशत से बढ़कर 68.65 प्रतिशत हो गया।