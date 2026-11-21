डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की निंदा की है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ शामिल हैं। दोनों देश आतंकी फंडिंग, ऑनलाइन कट्टरपंथ और उभरते तकनीकी खतरों से निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं।

20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद-रोधी मामलों पर भारत-फ्रांस संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 18वीं बैठक के दौरान दोनों देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकवादी हमले और नई दिल्ली में लाल किले के पास नवंबर 2025 में हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की।

बैठक में क्या-क्या हुआ? विदेश मंत्रालय (MEA) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (आतंकवाद-रोधी) सुहेल एजाज खान और आतंकवाद-रोधी तथा संगठित अपराध मामलों के लिए फ्रांस के विशेष दूत (एम्बेसडर-एट-लार्ज) ओलिवियर कैरोन ने की।

चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर मौजूद आतंकी खतरों पर विचार साझा किए। इसमें राज्य-प्रायोजित और सीमा-पार आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियां भी शामिल थीं। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने पारंपरिक और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की, विशेष रूप से आतंकवादी समूहों द्वारा नई तकनीकों और वित्तीय तकनीकों के दुरुपयोग के संदर्भ में। भारतीय पक्ष ने फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को अपनी व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति प्रहार (PRAHAAR) के बारे में जानकारी दी।

आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दोनों देश दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। इसमें जानकारी साझा करना, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, और अनुभवों तथा सर्वोत्तम तौर-तरीकों का आदान-प्रदान शामिल है। उन्होंने आतंकी फंडिंग और ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के उपायों पर भी चर्चा की।