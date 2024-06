Jammu Kashmir Issue: चीन-PAK को भारत ने एक साथ सुनाई खरी-खरी, कश्मीर राग अलापने पर विदेश मंत्रालय ने आड़े हाथों लिया

चीन और पाकिस्तान के जम्मू-कश्मीर को लेकर दिए गए संयुक्त वक्तव्य को लेकर भारत ने गुरुवार को दो टूक जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "हमने 7 जून 2024 के चीन और पाकिस्तान के बीच संयुक्त वक्तव्य में जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश) को लेकर अनुचित बयानों को देखा है। हम इस तरह के बयानों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं।"

