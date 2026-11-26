डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। युद्ध जैसी परिस्थितियों में देश के रक्षा प्रतिष्ठानों को ऊर्जा और संचार की निर्बाध आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए, उनकी सुरक्षा कितनी मजबूत है और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना कितनी तैयार है, इन अहम सवालों की पड़ताल अब संसदीय समिति करेगी।

रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2026-27 के लिए 28 विषयों को अपनी समीक्षा के लिए चुना है। इनमें साइबर युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध और रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियर इंटेलिजेंस (एआइ) के इस्तेमाल की तैयारियां भी शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, समिति युद्ध जैसी स्थिति में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मजबूती का आकलन करेगी। साथ ही, सैन्य संचार नेटवर्क को सुरक्षित रखने और आपात परिस्थितियों में उसकी कार्यक्षमता बनाए रखने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। समिति थल सेना, वायुसेना और नौसेना की रक्षा तैयारियों के साथ तटीय सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका की समीक्षा करेगी। हवाई युद्ध की चुनौतियों से निपटने की क्षमता और साइबर सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों का भी जायजा लिया जाएगा।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन और सैनिक कल्याण पर भी नजर समिति की समीक्षा में केवल सैन्य तैयारियां ही नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और सैनिकों की सुविधाएं भी शामिल हैं। कठिन और दूरदराज के सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा होगी।