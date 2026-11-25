जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के ढाका लौटने की योजना पर भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है लेकिन तारिक रहमान सरकार की तरफ से हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भी कोई साफ संकेत नहीं दिये हैं।

साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व पीएम हसीना के लौटने का मामला अलग है और उनके प्रत्यर्पण की मांग पर जारी प्रक्रिया अलग है। भारत का यह रुख रहमान सरकार की मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं क्योंकि भारत का यह रुख का यह भी मतलब निकाला जा रहा है कि पूर्व पीएम हसीना की स्वदेश वापसी को रोकने की भी कोशिश नई दिल्ली नहीं करने जा रही।

भारत ने 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रहे गंगा जल समझौते को लेकर भी ठंडा रुख दिखाया है। 30 वर्षों के बाद भारत व बांग्लादेश के बीच नंदी जल बंटवारे को लेकर की गई संधि अब समाप्त होने वाली है लेकिन दोनों देशों के बीच इसको जारी रखने को लेकर कोई वार्ता नहीं हो रही है।

इस बारे में पूछने पर विदेश मंत्रलाय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने अपना पारंपरिक जवाब दोहराया कि दोनों देशों के बीच साझा नदियों के जल बंटवारे पर पहले से ही आयोग कार्यरत है। कोई बैठक होगी या किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है, इस बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है। पिछले रविवार को ढाका में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे इस बातचीत में गंगा जल समझौता एजेंडे में नहीं था।

बुधवार को विदेश मंत्रालय (एमईए) के साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर सवाल बांग्लादेश से जुड़े थे। प्रवक्ता जायसवाल से जब पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से 16 दिसंबर को ढाका लौटने और रहमान सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि, “पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी का मामला उनके और बांग्लादेश की सरकार के बीच का है, इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहते। जहां तक उनके प्रत्यर्पण से जुड़ी मांग का सवाल है, तो इस पर विधिगत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम यह साफ करना चाहेंगे कि किसी देश का कोई नागरिक कब अपने देश लौटना चाहता है और इसके लिए उसे किस तरह के कागजातों की जरुरत है, यह अलग मामला है।”

एक तरह से भारत ने यह संकेत दे दिया है कि प्रत्यर्पण की मांग के बावजूद पूर्व पीएम के पास अपने देश लौटने का अधिकार है। कानूनी जानकार भी यह बता रहे हैं कि तात्कालिक तौर पर नागरिकता संबंधी कोई कागजात नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि कोई नागरिक अपने देश नहीं लौट सकता। इस बारे में पूरी दुनिया में संबंधित व्यक्ति को इमरजेंसी में आवश्यक कागजात जारी किये जाने की व्यवस्था होती है।