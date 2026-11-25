शेख हसीना की वापसी पर भारत ने साफ किया रुख, प्रत्यर्पण से अलग है यह मामला
भारत ने स्पष्ट किया है कि शेख हसीना की स्वैच्छिक वापसी प्रत्यर्पण की मांग से बिल्कुल अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वैध दस्तावेजों के साथ नागरिक की वापसी और प्रत्यर्पण अनुरोध की कानूनी प्रक्रियाएं अलग हैं।
HighLights
भारत ने शेख हसीना की स्वैच्छिक वापसी पर अपना रुख स्पष्ट किया।
वैध दस्तावेजों से वापसी प्रत्यर्पण अनुरोध से बिल्कुल अलग है।
बांग्लादेश की प्रत्यर्पण मांग पर कानूनी जांच प्रक्रिया जारी है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के ढाका लौटने की योजना पर भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है लेकिन तारिक रहमान सरकार की तरफ से हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भी कोई साफ संकेत नहीं दिये हैं।
साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व पीएम हसीना के लौटने का मामला अलग है और उनके प्रत्यर्पण की मांग पर जारी प्रक्रिया अलग है।
भारत का यह रुख रहमान सरकार की मुश्किलें बढ़ने के संकेत हैं क्योंकि भारत का यह रुख का यह भी मतलब निकाला जा रहा है कि पूर्व पीएम हसीना की स्वदेश वापसी को रोकने की भी कोशिश नई दिल्ली नहीं करने जा रही।
भारत ने 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रहे गंगा जल समझौते को लेकर भी ठंडा रुख दिखाया है। 30 वर्षों के बाद भारत व बांग्लादेश के बीच नंदी जल बंटवारे को लेकर की गई संधि अब समाप्त होने वाली है लेकिन दोनों देशों के बीच इसको जारी रखने को लेकर कोई वार्ता नहीं हो रही है।
इस बारे में पूछने पर विदेश मंत्रलाय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने अपना पारंपरिक जवाब दोहराया कि दोनों देशों के बीच साझा नदियों के जल बंटवारे पर पहले से ही आयोग कार्यरत है। कोई बैठक होगी या किसी तरह की प्लानिंग की जा रही है, इस बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है। पिछले रविवार को ढाका में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे इस बातचीत में गंगा जल समझौता एजेंडे में नहीं था।
बुधवार को विदेश मंत्रालय (एमईए) के साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर सवाल बांग्लादेश से जुड़े थे।
प्रवक्ता जायसवाल से जब पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से 16 दिसंबर को ढाका लौटने और रहमान सरकार की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि, “पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी का मामला उनके और बांग्लादेश की सरकार के बीच का है, इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना चाहते। जहां तक उनके प्रत्यर्पण से जुड़ी मांग का सवाल है, तो इस पर विधिगत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम यह साफ करना चाहेंगे कि किसी देश का कोई नागरिक कब अपने देश लौटना चाहता है और इसके लिए उसे किस तरह के कागजातों की जरुरत है, यह अलग मामला है।”
एक तरह से भारत ने यह संकेत दे दिया है कि प्रत्यर्पण की मांग के बावजूद पूर्व पीएम के पास अपने देश लौटने का अधिकार है। कानूनी जानकार भी यह बता रहे हैं कि तात्कालिक तौर पर नागरिकता संबंधी कोई कागजात नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि कोई नागरिक अपने देश नहीं लौट सकता। इस बारे में पूरी दुनिया में संबंधित व्यक्ति को इमरजेंसी में आवश्यक कागजात जारी किये जाने की व्यवस्था होती है।
निष्कासित होने के बाद दो वर्षों से भी ज्यादा अवधि से भारत में निर्वासित जीवन यापन कर रही 79 वर्षीय पूर्व पीएम हसीना ने बांग्लादेश के विजय दिवस (16 दिसंबर) को स्वदेश लौटने की घोषणा की है। इसके लिए उनके वकील ने बांग्लादेश की नई दिल्ली स्थित उच्चायोग से आवश्यक कागजातों की मांग की है। इस पर रहमान सरकार ने काफी तल्ख प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उन्हें सिर्फ प्रत्यर्पण के जरिए ही लाया जा सकता है और वह भी हथकड़ियों में।
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