देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में हटाया गया सॉफ्टवेयर, अब नई तकनीक का इस्तेमाल करेगा भारत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूक्लियर प्लांट्स में सॉफ्टवेयर क्रैश और साइबर हमलों के खतरों से बचने के लिए भारत में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस में बनी यह हार्डवेयर आधारित तकनीक फिलहाल तमिलनाडु में स्थित न्यूक्लियर प्लांट में लगाई जा रही है।

रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने हाल ही में कुडनकुलम परमाणु बिजल संयंत्र के लिए नई तकनीक पर आधारित सुरक्षा उपकरण के करीब 300 सेट भेजे हैं। बिना माइक्रोप्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बिना चलेगा नया सिस्टम यह आपात स्थिति में बिना माइक्रोप्रोसेसर और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के काम करती है। इनका मकसद सॉफ्टवेयर पर निर्भरता घटाना है, ताकि साइबर हमले या कोई गड़बड़ी होने पर भी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो।

जांच पूरी होने के बाद इन्हें यूनिट 3 और 4 की सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। कुडनकुलम की पहली दो इकाइयों के संचालन से मिले अनुभवों को ध्यान में रखकर नई इकाइयों के लिए सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है।

नए सिस्टम में क्या है अलग? नए सिस्टम में नॉन प्रोग्रामेबल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। यानी अब ये उपकरण बिना माइक्रोप्रोसेसर और बिना सॉफ्टवेयर के सीधे हार्डवेयर सर्किट के आधार पर काम करेंगे। इससे तकनीकी खराबी या सॉफ्टवेयर क्रैश की स्थिति में भी प्लांट की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।