तमिलनाडु में 16 साल लड़के ने की आत्महत्या, मां का आरोप- स्कूल में बीफ खाने को लेकर उड़ाया मजाक

डिजिटल डेस्क, कोयंबटूर। तमिलनाडु के कोयंबटूर में 11वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि पीलामेडु इलाके में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले इस छात्र को बीफ खाने को लेकर उसके दो सहपाठियों और एक शिक्षक ने परेशान किया था।

कोयंबटूर के पीलमेडु के पास अविनाशी रोड पर स्थित श्री के.के. नायडू हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास टीचर विजयकुमार, हेडमास्टर अरुण कुमार और दो छात्रों के खिलाफ पीलमेडु पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया है।

मां ने पुलिस को क्या बताया? पुलिस ने मृतक छात्र की पहचान 16 साल के ए. अकिलन के रूप में की है। उसके पिता का नाम अशोक कुमार और मां का नाम कौशल्या देवी है। कुमार मुन्नार के एक रिसॉर्ट में लॉन्ड्री मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, जबकि कौशल्या घरों में काम (घरेलू सहायिका) करती हैं।

बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे काम से घर लौटने पर कौशल्या ने अपने बेटे को बेडरूम की छत से लटका हुआ पाया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ईएसआई सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।

टीचर ने पूछा था बीफ खाने को लेकर सवाल पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कौशल्या ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके बेटे के क्लास टीचर ने अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों का स्कॉलरशिप स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय क्लास में पूछा कि कौन-कौन बीफ खाता है। इस पर अकिलन और एक अन्य छात्र खड़े हो गए।

उन्होंने बताया कि इसके बाद अकिलन के दो सहपाठियों ने उसकी जाति का नाम लेकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके साथ मारपीट भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अकिलन ने इस बारे में शिक्षक और प्रधानाध्यापक से शिकायत की तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।